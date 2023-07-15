Bisikletle dünya turuna çıktı: 1 yıldır kayıp

Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:49

Güncelleme: 15.07.2023 - 09:49

Bursa'da geçen yıl 5 Mayıs'ta Soydan Karasinan (50) bisiklet ile dünya turuna çıkacağını ailesine söyledi. Daha öncesinde bisiklet ile Türkiye’de çeşitli illere giden Karasinan, bu defa Alaska'ya gitmek istedi.

Ailesi ile vedalaştıktan sonra Bursa’dan Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletine doğru bisiklet ile yola çıkan Karasinan 1 ay boyunca ailesi ile telefonda görüştü. Karasinan, son olarak annesi Nevriye Güvenç’e “Anne, internetim bitiyor ben Alaska’ya varmak üzereyim. Oraya varınca internetimi güncelleyeceğim sonra yine konuşuruz” dedi.

O günden beri oğlundan haber alamayan Nevriye Güvenç, durumu polis ekiplerine bildirdi.

"KALDI OĞLUM ORALARDA"

Nevriye Güvenç "Dağları, tepeleri bisikletiyle gezmeyi çok seviyordu. Asla toplu taşımaya bindiremiyorduk. Romanya’da rahmetli babası vardı, onu görmeye bisikletle gidiyordu. Bana en son 'Yaşım 50 oldu, son olarak Alaska’yı göreceğim' dedi. Yola çıktı, 1 ay konuştuk bir daha da görüşemedik. Sara hastasıydı. İlaçlar kullanıyordu. Gezmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı çok seviyordu. Türkiye’nin her yerini bisikletle gezdi. Benim oğlumun başına bir şey geldi, ya da oğlumun nüfus kağıdını veya pasaportunu aldılar veyahut vizesi bitti. Kaldı oğlum oralarda” ifadelerini kullandı.