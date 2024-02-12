Bitiş tarihi üç yıl uzadı: Uzunköprü'de hesaplar şaştı

Edirne’nin simge yapılarından tarihi Uzunköprü’nün restorasyonunda hesaplar tutmadı. İktidar, çalışmaların Mayıs 2024’te tamamlanacağını ilan etmesine karşın Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programında bitiş tarihi 2027 yılı olarak gösterildi. Maliyet ise yüzde 48 arttı.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00
Bitiş tarihi üç yıl uzadı: Uzunköprü'de hesaplar şaştı
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Edirne’nin önemli simgeleri arasında yer alan ve 2021’de trafiğe kapatılan tarihi Uzunköprü’ye ilişkin restorasyon çalışmaları halen devam ediyor.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaların Mayıs 2024’te tamamlanacağını söylese de Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı 2024 Yılı Yatırım Programı’nda bitiş tarihi 2027 olarak öngörüldü. Söz konusu programda belirtilen toplam maliyet ise 2023’e oranla yüzde 48 artarak 255 milyon 900 bin liraya ulaştı. 

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Uzunköprü’de süren çalışmaları, Meclis gündemine taşıdı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin yetkililerin farklı tarihleri açıklamasına dikkat çeken Yazgan, şunları kaydetti:

“İktidar, her işte olduğu gibi bu konuda da kamuoyuna yeterli bilgi vermiyor. Her fırsatta ‘Osmanlı torunuyuz’ diyenlerin, tarihi Uzunköprü’ye gereken önemi vermediğini görüyoruz. Her yıl öngörülen maliyetin katlanması, iktidarın öngörüsüzlüğünü gösteriyor.”

Yazgan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na da şu soruları yöneltti: “Restore çalışmalarının ne zaman tamamlanması öngörülmektedir? Farklı tarihlerin verilmesinin gerekçesi nedir? Projedeki gecikmelerin maliyeti ne olmuştur?” 


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