Bitlis'te halı sahanın çatısı çöktü, dört çocuk altında kaldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.

DHA
04 Şubat 2022 Cuma, 19:23
Bitlis'te halı sahanın çatısı çöktü, dört çocuk altında kaldı
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Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı.

OLAY YERİNE AFAD VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yurttaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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