Bitlis'te halı sahanın çatısı çöktü, dört çocuk altında kaldı

04 Şubat 2022 Cuma, 19:23

Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı.

OLAY YERİNE AFAD VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yurttaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.