Bodrum’da beyaz kum operasyonu
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine harekete geçerek, ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebilecek çalışmayı durdurdu.
Bodrum’da zabıta ekipleri, ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebilecek çalışma yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.
Vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğünü tespit ederek tutanak tanzim etti. Çalışmayı durduran ekipler, dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletti. Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılarak dökümü gerçekleştirdiği saptanan kişi ve işletmelere yaptırımlar uygulanması sağlanacak. Öte yandan dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.
BAŞKAN ARAS: SAHİLİ BOZANLARA GEÇİT YOK
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgili birimlerimizin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını korumak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir.” dedi.
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