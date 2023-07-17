Bodrum’da 'deniz kenarına kaçak konteyner' operasyonu
Kaçak yapılaşmaya karşı adeta savaş açan Bodrum Belediyesi, Bardakçı Koyu yakınlarında bir otelin sahile koyduğu 22 adet konteyneri için harekete geçti. Gerekli tutanaklar tanzim eden ekipler konteynerlerin kaldırılması için çalışma başladı.
Bodrum Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, İmar ve Kıyı Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Bardakçı Koyu yakınlarında bir otelin sahile 22 adet konteyner koyduğunu tespit eden Bodrum Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonunda gerekli tutanaklar tanzim edilerek konteynerlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki çalışmaları Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da yerinde inceledi.
Bölgedeki bir otel tarafından konteynerlerin sahile yerleştirildiğinin belirlenmesinin ardından Zabıta ekipleri nezaretinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kıyı şeridi boşaltıldı.
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