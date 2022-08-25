Bodrum'da Malta rüzgârı esti

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:29

Malta Turizm Otoritesi ile Malta ulusal müzeler, koruma uygulamaları ve kültürel miras ajansı Heritage Malta, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en popüler turistik sahil beldelerinden olan Bodrum'da unutulmaz bir akşama imza attı.

Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde "Malta Tarihinden Bir Anadolu Lezzeti" adıyla düzenlenen etkinliğe Malta'nın Ankara Büyükelçisi H.E. Dr. Theresa Cutajar ve Türkiye UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Nevin Salman katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından, ziyaret ettikleri ülkelerin mirasını deneyimlemek isteyen özel bir kitlenin de davet edildiği etkinlikte Malta Turizm Otoritesi Pazarlama Genel Müdürü Arthur Grima, Malta Adaları’nı izleyicilere tanıtarak, Malta tarihinin ve kültürünün zenginliğini anlattı.

KONUKLAR ‘LEZZET TARİHİ’ DENEYİMİ YAŞADI

Heritage Malta ekibinin tarihi arşivlerden derlediği tariflere göre hazırlanan kokteyller ile izleyicilere bir “Lezzet Tarihi” deneyimi yaşatıldı. Heritage Malta Kıdemli Küratörü Liam Gauci tarafından arşiv belgeleri ve görseller ile desteklenen sunumda ikram kokteyllerin her birinin ardındaki hikayeler anlatıldı. Arthur Grima ve Liam Gauci'nin bilgilendirici ve renkli sunumları ile Malta'nın kültür turizmi fırsatları hakkında bilgi edinen konuklar, geçmişe dair hikayelerini dinledikleri içeceklerin tadına baktılar.

Etkinlikten bahseden Arthur Grima, “Kültürel mirasımızın bir bölümünü, ziyaret etmeyi planladıkları yerler hakkında bilgi edinmek isteyen çok özel bir gezgin kitlesiyle paylaşmak bizim için bir fırsattır” dedi. Liam Gauci ise “Lezzet Tarihi, Malta’nın gastronomisini ve tarihini bir araya getirerek bunları daha geniş bir kitleyle paylaşmayı ve bu tür alışverişleri teşvik etmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Malta Turizm Otoritesi İcra Kurulu Başkanı da, Malta Turizm Otoritesi tarafından düzenlenen bu ortak kültürel etkinliğin, belirlenen sosyal hedeflere yönelik stratejisi ile uyumlu olduğunu belirtti ve amaçlarının bu seçkin kitleye Malta Adaları’nı tanıtmak olduğundan söz etti.