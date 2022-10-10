Bodrum’da perde ‘Yalancı Aranıyor’ ile açılıyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:54

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 14 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi BBŞT Sahnesi’nde Dimirti Psathas’ın yazdığı ‘Yalancı Aranıyor’ oyunu ile 2022-2023 tiyatro sezonunu açacak. Politik komedi oyunu olan ‘Yalancı Aranıyor’un yönetmenliğini sinema ve dizi oyuncusu Erdal Cindoruk yapıyor.

ARAS’TAN DAVET

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sezonu açması ile ilgili olarak “Tiyatro var olduğundan bu yana her zaman, söylenemeyenleri gerek mesajlar vererek gerek açık ve net söylemler ile seyircisinin gözünün içine bakarak söylemiş, oyunculukları ile dile getirmiştir. Yer yer güldürerek, yer yer ağlatarak, önemlisi de düşündürerek ufkumuzu açmıştır. Bizim tiyatromuz da kurulduğundan bu yana Bodrum’a nitelikli oyunları, oyunculukları ile değer katmıştır. Her hafta ücretsiz çocuk oyunları ile hayatında ilk kez tiyatroya giden onlarca çocuğumuzun ufkunu açmıştır. Şehir tiyatromuzun yeni sezonda da başarılarının devam edeceğine inancım tamdır.” diyerek, tüm Bodrumlulara BBŞT’nin oyunlarını izlemeye davet etti.

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetleyerek çağrı yaparken “Bodrum Şehir Tiyatrosu, sanatın inatçı tavrından vazgeçmeyerek, Yunanlı yazarın kaleme aldığı politik komedi oyunu ile sezona ‘merhaba’ diyor. Bizi hiç yalnız bırakmayan çağdaş Bodrum seyircisine çağrımızdır, gelin ‘Yalancıyı’ birlikte arayalım.” şeklinde konuştu.

BBŞT Müdürü Rezzan Şebin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her cuma bir oyun geleneğinin süreceğini belirterek herkesin tiyatro ile buluşması için bilet fiyatlarının da değişmediğinin altını çizdi. Oyunlarıyla ilgili bilgiler veren Şebin, “İlk oyunumuz Yalancı Aranıyor’dan sonra Uçurtmanın Kuyruğu, Kocasını Pişiren Kadın ve çocuk oyunumuz Orman Şövalyeleri oyunlarımız seyircimizle buluşacak. Tüm oyunlarımız Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi Nurol Kültür Merkezi’nde olacak.” dedi.

Yönetmen Cindoruk, “Yalancı Aranıyor adlı vodvil tarzı oyun (komedi) Türkiye gerçeklerine oldukça yakın konuları işlemektedir. Yani bizim bu oyunu oynamayı tercih etmemizin birinci sebebi budur. Oyun üzerinde yaptığımız adaptasyon çalışmaları sonucu ortaya suya sabuna dokunan siyasi mesajları olan bir komedi çıktı. Oyunumuz kahkaha garantilidir” diye konuştu.

Dekoru, kostümü ve müzikleri ile yeni sezona damgasını vuracak oyunun konusu ise şöyle:

Bir milletvekili kariyerindeki çok önemli bir eksikliği fark eder: Yalan söyleyememek. Bu sebeple seçimden önce vaat ettiği şeyleri bekleyen seçmenleri onu sıkıştırmaktadır. O da bu eksikliği seçmenleri oyalayacak, onların gönlünü hoş tutacak özel bir danışman bularak gidermek ister. Kısa sürede hem seçmenlerin gönlünü alan hem de milletvekilinin hayatını değiştiren Yalancı’nın yalanları bir süre sonra ev halkının tepkisini çekmeye başlar ve işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Günümüz politik yalanlarına da göndermeler yapan oyunda kimin yalancı kimi dürüst olduğunu çözmek çok zor!

BBŞT oyunlarının aylık programları Bodrum Belediyesi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilirken Nurol Kültür Merkezi’nden basılı programlara ulaşılabilir.

Yazan: Dımıtrı Psathas

Çeviren: Rüstem Abacı

Yöneten: Erdal Cindoruk

Oyuncular: Erdal Cindoruk, Ali Şahin, Cansın Türkdoğan, Yerkan Kahraman, Ziba Türk Ateş, Hüseyin Akşen, Mihriban Er, Barış Hayta, Sertaç Aydın, Oğulcan Çelik, Sinem Kurt

Sahne Tasarım: Serkan Aktü

Işık Tasarım: Coşkun Yel

Efekt Tasarım: Murat Uzun

Koreografi: Zeynep Demirci

Kondüvit: Mustafa Kalaycıoğlu

Yrd. Yönetmen: Ali Şahin,

Kostüm Dizayn: Cansın Türkdoğan

Asistan: Ziba Türk Ateş

Asistan: Sinem Kurt

Fotoğraf: Mehmet Can Fidan

Genel Sanat Yönetmeni: Hüseyin Akşen