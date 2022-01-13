Bodrum'da selin izleri siliniyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 11:09

Bodrum’da hafta sonundan bu yana etkili olan kuvvetli yağışların taşkına neden olduğu bölgelerde mağduriyet yaşayan vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,toplamda 131 ev ve işyerini su bastığını açıklayarak, barınma problemi yaşayanları otellere yerleştirdiklerini bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Taşkınlardan en fazla hasar alan bölgelerden olan İslamhaneleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Aras, bölgede devam etmekte olan altyapı çalışmalarını hatırlatarak, bu çalışmalarla beraber yoğun sağanak yağışın meydana gelmesinin mahallede ciddi sorun oluşturduğunu söyledi. Şu anda yaraları sarma döneminde olduklarını belirten Başkan Aras, şu bilgileri verdi:

“Arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,AFAD’ın ve Bodrum Belediyesi’nin ekipleri bir taraftan tespitler yapıyorlar. Evleri,mobilyaları, beyaz eşyaları ve diğer zarar gören vatandaşlarımızın eksikleri giderilecek. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz.Bir taraftan da yolların eski haline getirilmesiyle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ve zabıtamız çalışma yapıyor.

Barınma problemiyle karşılaşan 7 ailemizi otellere yerleştirdik. Daha da talep olması durumunda onları da karşılayacağız bu süreçte. Akrabalarında ve komşularında konaklamak isteyenler de oldu. Gıda,battaniye ve yatak gibi ihtiyaçları da karşılıyoruz. Onları bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Bu bölgede selden zarar gören 18 ev var. Bu evlerin bütün eşyalarını temin edeceğiz ve kendilerine teslim edeceğiz."

"BİLİNÇSİZCE YAPILAN BAHÇE DUVARLARI MAĞDURİYET YARATTI"

Başkan Aras, Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü’nün tarımsal alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kaymakamlıkta dün yapılan afet koordinasyon toplantısında ilgili birimlere gerekli görevlerin verildiğini söyledi. Yarından itibaren havanın düzelmesi ile birlikte hasarlı bölgelerin rehabilitasyon çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Aras, “Ancak tarımsal alanlardaki sıkıntı şu; mandalina bahçelerinin olduğu bölgelerde özellikle taban toprak dediğimiz düşük kotlu bölgelerde yapılan çevre duvarları tamamen havuz görevi görüyor. Eskiden hendekler ve dereler vardı oralarda ancak artık suyun gidecek yeri kalmadı. Bilinçsizce yapılan çevre duvarları tamamen oraların havuz durumuna gelmesine neden oldu. Özellikle Geriş Bölgesinde bu sebeple çok ciddi sıkıntılar oldu. Bunları yaparken mal sahiplerinin, mimar ve müteahhit arkadaşlarımızın projelerini yaparken iyi düşünmeleri lazım. Yoksa yapıp satıp gitmek kolay, ama orada oturanlar bundan çok ciddi mağduriyet yaşıyor” dedi.