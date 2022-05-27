Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 17:12
Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, dün öğle saatlerinde, Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne olduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine KIYEM-6 tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Sürüklenen tekne, ekipler tarafından yedeklenerek, Bodrum Marina'ya emniyetli olarak yanaştırıldı.


Bodrum balıkçı teknesi

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