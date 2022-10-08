Boğaziçi mezunlarının etkinliğine yönetimden ret: Boğaziçi tarihine kara leke

08 Ekim 2022 Cumartesi, 19:54

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının her yıl ekim ayında düzenledikleri "Mezunlar Günü Etkinliği", üniversite yönetimi izin vermediği için ilk kez okul dışında yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BUMED), konuyla ilgili "Boğaziçi tarihine kara leke, ilk kez mezunlar okula alınmadı" açıklamasını yaptı. Dernek yeni kutlama yeri olarak Akatlar’daki Sanatçılar Parkı’nı belirledi. Boğaziçi mezunları, 9 Ekim Pazartesi günü parkta buluşacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, süreçle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

9 Ekim’de düzenlemek niyetiyle 31 Ağustos tarihinde başvuru sürecini başlattığımız Geleneksel Mezunlar Günümüze BÜ Yönetimi tarafından izin verilmediği, 4 Ekim’de resmi olarak BÜMED’e iletilmiştir. Bize gösterilen gerekçe, ‘Planlanan etkinliğin geniş katılımlı nitelik taşıması ve o tarihte Güney Meydan ve çevresinde yürütülen çalışmaların tamamlanmamış olması’dır.





Sizlerden aldığımız geri bildirimlerin hepsi, hepimizin 9 Ekim’de yeniden bir araya gelmeyi büyük bir heyecanla beklediği yönündeydi. Bu şartlar altında tüm mezunlarımızı 9 Ekim Pazar günü, saat 11.00’den itibaren 'Boğaziçi Mezunları Buluşuyor' adı altında Akatlar Sanatçılar Parkı’na davet ediyoruz. Biz, BÜMED Yönetim Kurulu olarak, tüm mezunlarımızı temsilen 9 Ekim Pazar günü saat 10.00-11.00 arasında Güney Meydan’da olacağız. Mezunlar Günü’nün ve bizlerin ait olduğu yerde! Ardından Akatlar Sanatçılar Parkı’na geçeceğiz.

'NESİ ENGEL TEŞKİL EDİYOR?'

BUMED'den yapılan açıklamada, Mezunlar Etkinliği'ne ret yanıtı veren üniversite yönetimine şu soruların yöneltildiği belirtildi: