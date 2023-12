Boğaziçi’nde LGBTİ+ ailelerinin hikâyesini anlatan "Benim Çocuğum" filminin gösterilmesi engellendi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:43

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:43

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün (19 Aralık) yapılması planlanan film gösterimi, okul yönetimi tarafından sansürlendi.

BÜSK, gerekli izinleri günler öncesinden aldıklarını ancak gösterime iki saat kala okul yönetiminin engeliyle karşılaştıklarını duyurdu. Kulüp, okuldan bilgi almak istediklerinde ise “aynı belgeselin gösterilmesine daha önce izin verilmediği gibi şu anda da izin verilmeyeceği” cevabıyla karşılaştı.

BÜSK, yönetmenliğini okulda ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan’ın üstlendiği filme sansürü şöyle değerlendirdi:

“Biz Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü olarak yaşadığımız bu homofobik sansürün karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor ve tüm öğrenci kulüplerini sansüre karşı dayanışmaya davet ediyoruz.”

YTÜ'DE GÖSTERİLECEK

Kaos GL'nin haberine göre; BÜSK’ün bu çağrısına ilk yanıt Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü’nden geldi. Kulüp, 5 Ocak 2024 saat 13.30’da filmi göstereceğini duyurdu:

“Yıldız Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü olarak Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübünün uğradığı sansüre karşı sıra arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Üniversitelerimize okul yönetimleri tarafından sanata ve akademiye direkt veya dolaylı yoldan yapılan her türlü sansür ve baskı özgür, laik, bilimsel eğitime vurulmuş bir darbedir. Süregelen baskı ve kısıtlamaların bir an önce durdurulması, öğrenciler olarak yönetimler tarafından alanlarımızın elimizden alınmaması en temel talebimiz.”