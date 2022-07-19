Boğulma tehlikesi geçiren Sümeyye, hastanede yaşamını yitirdi
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan 2 kişiden Sümeyye Yılmaz (25), kurtarılamadı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Kandıra ilçesi Uzunkum Yelkenkayalar mevkisinde meydana geldi. Sümeyye Yılmaz ve Yasir S.’nin (35) denizde çırpındığı görenler, cankurtaranlara haber verdi.
Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları, Sümeyye Yılmaz ve Yasir S.’yi sudan çıkardı. Ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişiden Sümeyye Yılmaz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yasir S. ise özel bir hastaneye sevk edildi.
Sümeyye Yılmaz'ın cenazesi bugün Sakarya’nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Mustafa Karaaslan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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