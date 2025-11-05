Bolu'da çocuk parklarında sigara içmek yasaklanacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nde çocuk parklarında sigara içilmesinin yasaklanması gündeme getirdi.

Bolu Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumunda bütçe komisyonunda görüşülmesi için Başkan Özcan, parklarda sigara içilmesi yasaklanması önergesini meclise sundu. Özcan, yasağa uymayanlara en üst sınırdan ceza kesilmesi ve çevreyi kirletenlerin belediye personeli olması durumunda, bir aylık maaş kesinti cezası uygulanması istedi.

Öte yandan geçtiğimiz meclis toplantısında ise oy birliği ile kabul edilen para cezası uygulamaya koyuldu.

Meclis kararına göre yere izmarit ve çöp atana 152 bin 895 liraya kadar ceza uygulanabilecek.

"BİR MAAŞ KESİNTİ YAPMAYI ÖNERGE OLARAK SUNUYORUZ"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Çocuk parklarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği en üst sınırdan zabıtanın ceza yazması önerisini getiriyoruz. Eğer 'kendinizden başlayın' diyenlere karşı da, parklarda veya sokakta yere izmarit atan belediye personeline bir maaş kesinti yapmayı önerge olarak sunuyoruz" dedi.