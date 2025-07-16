Bolu'nun Çamyurdu Köyü'nde gece yarısı yangın felaketi: Evler, samanlıklar kül oldu, iki büyükbaş hayvan öldü!

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde gece saatlerinde çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 10'dan fazla samanlık ve Seyfettin Aldemir ile Ahmet Baştürk'e ait evler alevlere teslim oldu. Yangında 2 büyükbaş hayvan ölürken; 1 traktör küle döndü.

Taşkesti Belediyesi, Mudurnu Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.