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Bolu’nun telefon kodu kaç? Bolu’nun alan kodu kaç?

Bolu’nun telefon kodu kaç? Bolu’nun alan kodu kaç?

14.07.2025 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bolu’nun telefon kodu kaç? Bolu’nun alan kodu kaç?

Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Bolu, doğal güzellikleri, ormanları ve yaylalarıyla Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biridir. Abant ve Yedigöller gibi turistik bölgeleriyle bilinen Bolu, aynı zamanda mutfağı ve geleneksel mimarisiyle de dikkat çeker. Telefonla iletişimde ise Bolu’ya özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Bolu’nun telefon kodu kaç? Bolu’nun alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Bolu en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Bolu'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Bolu’nun telefon kodu kaç? Bolu’nun alan kodu kaç?

BOLU'NUN TELEFON KODU KAÇ?

Bolu iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0374’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Bolu için bu kod 374 olarak belirlenmiştir.

BOLU'NUN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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