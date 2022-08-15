Bornova’da 30 Ağustos’a coşkulu kutlama
İzmir’de Bornovalılar, Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi’nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü, 1922 kişi ile yapılacak olan Zeybek gösterisi, kortej geçişi ve Büyük Türkiye Orkestrası’nın konseri ile kutlayacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Bornova’da coşkuyla kutlanacak. 29 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan etkinlikler, Bornova Şehir Stadı’nda başlayacak. 100. yıla özel olarak haırlanan organizasyon saatler 19.22’yi gösterirken Özgür Band Orkestrası’nın mini konseri ile başlayacak. 20.22’de ise 1922 kişinin aynı anda oynadığı Zeybek gösterisi yapılacak.
KORTEJ GEÇİŞİ
Zeybek gösterisinin ardından katılımcılar Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü yapacak. Bornovalılar, Bornova Belediyesi’nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu’nun çalacağı zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.
BÜYÜK TÜRKİYE ORKESTRASI
Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından İzmirli akademisyen, sanatçı ve konservatuar öğrencilerinden oluşan Büyük Türkiye Orkestrası konser verecek. ‘Kurtuluştan, Zafere ve Günümüze’ sloganı ile sahne alacak olan orkestra Bornovalılar'a unutulmaz bir gece yaşatacak. Müziğin yanında şiir dinletisi, tiyatral gösteri ve halk oyunlarının da yer aldığı özel konserde Bornovalılar zafer çoşkusunu doyasıya yaşayacak.
BAŞKAN İDUĞ’DAN DAVET
Zafer ve kurtuluşun 100. yılını tüm Bornovalılar ile birlikte kutlayacaklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin önemine dikkat çekti. Başkan İduğ, “Tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz’un 100. yılında Cumhuriyetimize ve Atamıza sahip çıktığımızı göstereceğiz.29 Ağustos günü tüm Bornovalıları önce şehir stadında gerçekleştireceğimiz gösterimize ardından da Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz” dedi.
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması