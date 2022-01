Bornova'da down sendromlu gençler için film atölyesi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:12

Gençlere sinemayı sevdirmek ve geleceğin sinemacılarına yol göstermek amacıyla 2010 yılından bu yana çalışmalarını yürüten Bornova Belediyesi Dijital Film Ofisi'nin (BBFO) yeni bir proje hayata geçiriyor. Buna göre down sendromlu gençler, İzmir Down Sendromu Derneği işbirliği ile düzenlenen Kısa Film Atölyesi’nde kendilerinin de yer aldığı filmleri çekiyor.

Her katılımcının hem kamera arkasında hem de kamera önünde yer alacağı “Kısa Film Atölyesi” 12 down sendromlu gencin katımıyla devam ediyor. Sıradışı bir deneyim yaşayan katılımcılar atölye çalışmalarında keyifli anlar geçiriyor. Stop-motion film yapımı eğitim ve uygulamasıyla gerçekleşen atölye çalışmaları 12 hafta sürecek. Katılımcılar, ortak olarak geliştirecekleri projeyle hayatlarına ve hayallerine odaklanan içeriğe sahip kısa filmi tasarlayıp çekecek ve izleyiciyle buluşturacak. Çekilen filmler gösterimleri 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde yapılacak.

"HER ALANDA YANLARINDAYIZ"

Bornova Belediyesi Film Ofisi ile yıllardır özelliklere gençlere kısa film ve fotoğraf alanlarında eğitim verirken yapım desteği de sağladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Daha önce hayata geçirdiğimiz İş’te Fark Yaratıyoruz projemizle down sendromlu gençlerimize mesleki eğitim vererek istihdamlarını sağlamıştık. Bu keyifli projeyle de farkındalık yaratmayı amaçladık. Hayatın her alanında özel kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.