Bornova’da TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlandı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:33

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Genel İş 7 No’lu Şube ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşı ile sonuçlandığını duyurdu.

Bornova’nın beklediği hizmetler için var güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Başkan Eşki, “Belediyemizde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş 7 No’lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yaklaşık altı aydır devam eden görüşmeler dün gece itibariyle uzlaşma ile sonuçlandı. Bornovalının beklediği hizmeti hızla hayata geçirme kararlılığımız gerek mesai arkadaşlarımızda gerekse sendika yönetiminde de karşılık bulmuş, bütçe disiplinini gözeterek ve bütçemize önemli bir ilave yük getirmeyen bir uzlaşmaya varılmıştır. Çalışma ve yatırımlarımızda hiçbir gecikme yaşanmayacak olması en büyük mutluluk kaynaklarımızdan biridir. Bugünden tezi yok hem mevcut işlerimizin daha hızlı ve verimli bir biçimde yapılması için ihtiyaç duyduğumuz araç ve teçhizat alınmaya hem de Bornova’yı İzmir’in parlayan yıldızı, çekim merkezi haline getirecek yeni alanların inşaasına başlanacaktır. Bornovalılara hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.