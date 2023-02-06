Bornova’nın doğal gaz beklentisi hayal oldu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:35

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:35

İzmir’in Bornova ilçesinin Naldöken, Kavaklıdere ve Yeşilçam mahallerine Cumhuriyetin 100. yılında da doğal gaz verilmeyecek.

Kavaklıdere ve Yeşilçam; İZMİRGAZ Doğalgaz şirketinin 2023 yatırımları arasında kendilerine yer bulmasına rağmen en ufak bir çalışma yok. Yatırım planlarında yer almayan Naldöken Mahallesi’ne ise doğal gazın gelme süreci hala karanlık.

Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Ömer Kaça ve Yeşilçam Mahallesi Muhtarı Hamdi Şengül, Doğalgazla 2024 yılında tanışma umudu içerisinde olduklarını ifade etti. Naldöken Mahalle Muhtarı Mustafa Özgen ise isyan etti.

NALDÖKEN’DE DOĞAL GAZ YOK, ŞENLİĞİ VAR!

Kavaklıdere ve Yeşilçam’a göre hem nüfus olarak daha kalabalık olduklarını, hem de Naldöken’in İnönü Caddesi’nde doğal gaz olduğunu, Naldöken’in geneline yaygınlaştırılmasının daha ekonomik ve kolay olduğunu belirten Özgen, “Naldökenli vatandaşlarımızda doğalgaza büyük talep var. Aynı zamanda doğalgaz dağıtım ana borusuna en yakın mahalle… Naldöken Mahallesi’nin üç ana caddesinden biri olan İnönü Caddesi’nde 5 yıldır doğalgaz hattı var. Bu caddedeki konutların büyük bölümü doğalgaz abonesi olmuş durumda ve 5 yıldır doğalgaz kullanıyor. Naldökenliler, diğer ana caddeler ve ara sokaklara doğalgazın dağıtımını tam 5 yıldır bekliyor” dedi.

ÇEKMECEMDE BİNLERCE DİLEKÇE VAR

Naldöken’de doğal gaz döşetmek isteyen 3 bin konutun dilekçelerini 1 ay önce iki parti halinde İZMİRGAZ’a teslim ettiğini dile getiren Naldöken Mahalle Muhtarı, “Çekmecemde doğalgazın gelmesi için mahalleliden gelen henüz İZMİRGAZ’a teslim edilmemiş 300 dilekçe daha var. Nüfusunun fazlalığı, doğalgaz ana boru hattına yakınlığıyla diğer iki mahalleye göre açık ara öndeyiz. Ancak, İZMİRGAZ’ın 2023 yatırımları arasında yokuz. Bu işte bir terslik var. Mahallemizin de 2023 yatırımları arasında yer almasını istiyoruz” diye konuştu.