Boşanma davasından çıkıp eşini sırtından bıçakladı

8.12.2025 15:28:00
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından adliye önünde bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaçmaya çalışan zanlı polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma davasından çıkan çift, adliye önünde kavga etti. Boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma açıktı. 

İkili arasında tartışma yaşanırken S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı.  

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Olayın ardından kaçmaya çalışan S.G.'yi polis havaya ateş ederek yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

