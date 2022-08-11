Bostanlı'da 'Sokak Senin' coşkusu!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:59

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sokak Senin' etkinliğinde yaşam sokağa taştı.

Sağlıklı Kentler Birliği’nce ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ ödülüne layık görülen proje kapsamında dopdolu ve eğlenceli etkinliklere özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. ‘Sokak Senin’ buluşmaları ailelere de keyifli anlar yaşarken, müzik dinletisi, spor etkinlikleri, sokak oyunları ve atölyeler düzenlendi.

ÇOCUKLAR TOHUM EKTİ

Çocukların özgürce sokakta vakit geçirdiği etkinlikte seksek, köşe kapmaca gibi geleneksel oyunlar ile birlikte yüz boyama, rulo boyama, renkli küp oyunları da oynandı. Ayrıca çocuklara çevre ve doğa sevgisini aşılamak için roka tohumu ekildi. Mahalleli çocuklar ektikleri tohuma can suyunu verdi. Ritim atölyesinde keyifli anlar yaşayan çocuklar taytay isimli denge bisikletini de deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca çocukları oyun oynayan yetişkinler de takı atölyesinde kendi takılarını tasarladı. Vantrolog Ecem Yüksel’in kuklası Çilek ile gerçekleştirdiği gösteri, hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazandı.