Bremen - İzmir hattında yeni iş birliği modeli

07 Haziran 2022 Salı, 09:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kenti İzmir Derneği ortaklığında Bremen-İzmir İş İnsanları Ekonomik Forumu düzenlendi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen forumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, savaşların kentlerdeki travmatik etkilerine değindi. Son olarak Ukrayna örneğini veren Başkan Soyer, “Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Türk halkı büyük bir karanlığa gömülecekti” dedi.

KENTLER DÜNYASI

Kentleri yöneten belediye başkanları olarak daha çok bir araya gelmek ve birlikte hareket etmek gibi tarihsel bir sorumluluklarının olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Küreselleşme süreci ve pandemiyle birlikte artık uluslararası sistemin dönüştüğüne ve geleceğin dünyasının ‘kentler dünyası’ olacağına inanıyorum. Toplumun işleyişinde kent diplomasisi mekanizmaları gün geçtikçe ağırlık kazanıyor. Bu mekanizma içinde ‘bilim diplomasisi, ‘iklim diplomasisi’, ‘gastrodiplomasi’ ve ‘kültür diplomasisi’ gibi alanlar kentler arasındaki iş birliği zeminini giderek güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

İKİ KENTİN İŞ DÜNYASI BİRİBİRİNİ YAKINDAN TANIYACAK

Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte ve heyeti ile yaptıkları görüşmede, 25 yılı aşan kardeş şehir ilişkilerindeki güzel hatıraları yâd etmenin yanı sıra, dünyaya ve geleceğe dair bakışlarının benzer olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Tarihi sorumluluklarımız konusunda mutabık kaldık. Bu buluşma için yıllardır birbirimizi beklediğimizi gördük. Şehrimizin bu tarihi sorumluluğundan yola çıkarak, Bremen ve İzmir arasındaki ilişkiyi bir ‘liman kardeşliği’ olarak tarif ettik. Böylelikle, karşılıklı ekonomik ve sosyal değer yaratan pek çok ortak projeyi hayata geçireceğiz. Bremen ve İzmir hattı arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğimiz bu süreçte, gençlerimize büyük bir önem veriyoruz. En başta İzmirli ve Bremenli üniversite öğrencileri için karşılıklı değişim ve staj programları oluşturulmasına yönelik adımlar atacağız. Bu adımla ra ek olarak, bilimsel ve akademik çalışmaları da teşvik ederek iki kentin akademik kurumları arasındaki iş birliğini de güçlendirmeye vesile olacağız. Öte yandan, iki kentin iş dünyasını bir araya getiren özel buluşmalar ve ziyaret programları organize etmeye kararlıyız. Bremenli yatırımcılarının İzmir iş dünyasının önemli kurumlarını daha yakından tanımalarını sağlayacağız. Aynı şekilde İzmirli yatırımcıların da Bremen iş dünyasını ve yatırım fırsatlarını daha yakından tanımasını sağlamak için Bremeninvest ile ortak çalışacağız” dedi.

FUARLAR DÜZENLENECEK

Fuar Şirketi Messe AG ve İZFAŞ ile ortak fuar organizasyonları yapılacağını ifade eden Soyer, şunları söyledi:

“Bu ortak çalışmaları iki belediyenin önemli şirketleri arasındaki teknik iş birliği ile güçlendireceğiz. İzmir’in sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar da gündemimizde olacak. Özetle, iki kent arasındaki mevcut sosyal ve kültürel projelerin yanı sıra karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını hedefleyen bir iş birliği modelini benimsedik. Bu modeli büyük bir kararlılıkla hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki tüm bu çalışmalar Özgür Hansa Şehri Bremen ve İzmir halkları arasında kuvvetli kardeşlik ve dostluk ilişkilerine vesile olacak.”

TUNÇ SOYER İZMİR İÇİN BİR ŞANS

DİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler her iki belediye başkanının şehirlerin büyümesi için vizyonlarını ortaya koyduklarını belirterek, “Hem Bremen hem de İzmir’in belediye başkanlarında farklı bir vizyon var. Bremen ve İzmir arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için önce böyle vizyoner insanlara ihtiyaç vardı. Bu bizim için bir şans. Avrupa ile çok hızlı ilişkiler kurabilecek bir vizyona sahibiz. Tunç Soyer İzmir için bir şans. İzmir Avrupa kentlerinden hiçbir eksiği olmayan bir kent. İzmir bir dünya kenti ve bu forumda ikili ilişkilerin güçlenmesinde pek çok amaca hizmet edecek” şeklinde konuştu.

BREMEN VE İZMİR İŞBİRLİĞİ BİZİ MUTLU EDİYOR

Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt ise Almanya’nın en büyük ticari ortaklarından birinin Türkiye olduğunu söyleyerek, “Alman şirketlerin yatırımlarına baktığımızda da dünyaya açılan bir kapı olarak iki şehir arasındaki bağlar da oluştu. Şehirlere inildiğinde çok daha hızlı, güçlü bir şekilde iletişim kurabiliriz. Bremen ve İzmir işbirliği beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al’ın yaptığı ‘İki Kenti Birleştirmek, Ticaret ve Liman Üzerinden Ortak Bir Geleceğe Doğru’ konulu oturuma katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bremen Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte ile birlikte soruları yanıtladı.

İŞBİRLİĞİ DÜNYAYA YAYILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Almanya ve Türkiye arasında çok eskiye dayanan kuvvetli ilişkiler olduğunu söyleyerek, “İş birliğimiz dalga dalga tüm dünyaya yayılacak. 25 yıllık köklü geçmişi olan İzmir ve Bremen ile sadece Türkiye ve Almanya’nın şehirlerine değil dünyaya bu iş birliği örnek olacak” dedi.

Bremen Belediye Başkanı Bovenschulte ise şu ifadeleri kullandı: “2,5 gündür İzmir’deyiz ama çok yoğun günler geçirdik. Çok güzel şeyler gördük özellikle bizi etkileyen inanılmaz misafirperverlikti. Bütün kalbimle size teşekkür etmek isterim. İzmir ve Bremen arasındaki iş birliği çok önemli. Eğitim, bilim, fuar alanında birçok somut alanda iş birliği yapabiliriz. Sanıyorum o zaman da diplomasi sadece ekonomik alanda kalmayacak. Kardeşliğimiz artacak. Dostluğumuz pekişecek. Vizyonumuz çok geniş. Geleceğe dair stratejilerimizde İzmir ile ortak görüşlere sahibiz. Şehirler olarak yaptıklarımızı azımsamamamız gerekiyor. Bizleri ayrıştıran değil birleştiren unsurları bulmak gerek.”