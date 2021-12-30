Brezilya’da uyuşturucu ele geçirilen özel jet soruşturmasında yeni gelişme

30 Aralık 2021 Perşembe, 17:44

Brezilya’da Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen bir ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yeni bir gelişme meydana geldi.

Polisteki ifade işlemleri sona eren firma yetkilileri; Ş.Ö. ve L. Ö. ile birlikte A.B.B., F.R. B., B.K. Ö., N.Ö. ve adı açıklanmayan bir kişinin bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayının ilk haftasında Brezilya’da özel bir jette ele geçirilen 1 ton 304 kilogram uyuşturucuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri jetin kiralandığı firmanın İstanbul’daki merkezine Pazartesi günü operasyon düzenlemişti.

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında adı jetin pilotu V.D. Fransa üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı sırada 26 Aralık Pazar günü, söz konusu firmanın yetkilileri; Ş.Ö. ve L. Ö. ile birlikte A.B.B., F.R. B., B.K. Ö. ve N.Ö. ise 27 Aralık Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

Türkiye‘ye girişte gözaltına alınan pilot V.D. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Emniyette işlemlerinin ardından pilot V.D. dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.