Bu da oldu: Yarım asırlık ağacı matkapla delip asit enjekte ederek kuruttular
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildi. Ağacın yaprakları kuruyunca fark edilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Neredeyse yaprakları tamamen kuruyan ağaç ise, belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Belediye ekipleri, bölgeye gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. (DHA)
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