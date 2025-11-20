'Bu Hayattan Bir Ferdi Zeyrek Geçti' belgeseli yayında

Gazeteci Banu Şen tarafından hazırlanan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatı, çalışma yılları ve vefatını konu alan “Bu Hayattan Bir Ferdi Zeyrek Geçti” isimli 56 dakikalık belgesel yayınlandı.

Şen’in YouTube kanalında gösterime giren belgeselde, 6 Haziran’da evinin bahçesinde yer alan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 9 Haziran’da yaşamını yitiren Zeyrek’in yaşam öyküsü ile ardından yaşanan büyük yas süreci ele alınıyor.

Hastane önündeki kalabalıktan cenazedeki geniş katılıma kadar Zeyrek’e duyulan sevginin yansıtıldığı belgeselde, Manisa’nın yerli ailelerinden gelen ve kısa sürede partilerüstü bir saygı gören Zeyrek’in kente bıraktığı izler aktarılıyor.

Belgeselin dikkat çeken bölümlerinden birini ise eşi Nurcan Zeyrek’in röportajı oluşturuyor. Zeyrek, 16 yaşında başlayan aşklarını, kaza gününü ve bugüne kadar geçen yas sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Gazeteci Banu Şen, belgeselin hazırlık sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gazetecilik hayatımda beni en çok etkileyen röportajlardan biri oldu. Zaman zaman gözyaşlarımızı tutamadık. Duygularını benimle paylaşan Nurcan Zeyrek’e ve arşiv katkıları için ANKA Haber Ajansı’na teşekkür ederim” dedi.

Belgesel, Banu Şen’in YouTube kanalında izleyiciyle buluşuyor.