‘Bu senaryo kabul edilemez’
İstanbul Bayrampaşa’da 15 yıldır evli olduğu eşi Meryem Çap’ı öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra yakalanarak tutuklanan Şeyhmus Çap hakkında “eşine karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Davanın ikinci duruşması geçtiğimiz cuma günü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
16 EKİM'E ERTELENDİ
Duruşmada mütalaasını açıklayan
savcı, sanığın iyi hal uygulanmaksızın
cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise
duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi.
Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan
Meryem Çap’ın avukatlarından Buse Şahin,
“Sanığın tanıklarının iyi hal durumunu
destekleyecek beyan vermiş olmaları ya
da böyle bir senaryo yaratıyor olmalarının
kabulü mümkün değil. Zaten akrabalık
ilişkileri olan kişilerdi. Fakat savcı şiddetin
aile içinde de olduğunu iyi hal indirimi
uygulanmaksızın cezalandırılması yönünde
mütalaa verdi. Dolayısıyla biz de mütalaaya
katıldığımızı bildirdik. 16 Ekim’de karar
verilmesini bekliyoruz” dedi.
Şahin sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Meryem’in oğlu da daha önce annesinin
şiddete uğradığını anlattı. Diliyorum ki bu
kadına yönelik şiddet hikâyelerinde sona
gelindiğini hep birlikte görebilelim.”
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