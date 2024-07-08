‘Bu senaryo kabul edilemez’

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Davanın ikinci duruşması geçtiğimiz cuma günü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

16 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın iyi hal uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Meryem Çap’ın avukatlarından Buse Şahin, “Sanığın tanıklarının iyi hal durumunu destekleyecek beyan vermiş olmaları ya da böyle bir senaryo yaratıyor olmalarının kabulü mümkün değil. Zaten akrabalık ilişkileri olan kişilerdi. Fakat savcı şiddetin aile içinde de olduğunu iyi hal indirimi uygulanmaksızın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Dolayısıyla biz de mütalaaya katıldığımızı bildirdik. 16 Ekim’de karar verilmesini bekliyoruz” dedi. Şahin sözlerini şu şekilde noktaladı: “Meryem’in oğlu da daha önce annesinin şiddete uğradığını anlattı. Diliyorum ki bu kadına yönelik şiddet hikâyelerinde sona gelindiğini hep birlikte görebilelim.”

