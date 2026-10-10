Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat! E-5’te 12 gün sürecek çalışma: Trafik 7 saat yan yola verilecek

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde gerçekleştirilecek derz değişim çalışması nedeniyle trafik akışında geçici düzenlemeye gidilecek. Küçükçekmece Viyadüğü’nün Edirne yönünde yapılacak çalışma süresince trafik, 12 gün boyunca belirlenen saatlerde kuzey yan yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre, viyadükteki derz değişim çalışmasının 12 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışma boyunca D-100 Karayolu’nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola aktarılacak. Sürücülerin güzergâh üzerindeki yönlendirmeleri takip etmeleri ve yolculuklarını buna göre planlamaları gerekiyor.

TEM’DEKİ ÇALIŞMA TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTIRMIŞTI

İstanbul’da benzer bir çalışma, eylül ayında TEM Otoyolu’ndaki Molla Gürani Viyadüğü’nde gerçekleştirilmişti. Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki çalışma, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılmıştı.

Okulların açıldığı döneme denk gelen çalışma sırasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanmış, alternatif güzergâhlara yönelen sürücüler de yoğunluğun artmasına neden olmuştu.

İSTANBUL TRAFİĞİ YILDA GÜNLER KAYBETTİRİYOR

Türkiye Trafik Durum Raporu’nda yer alan verilere göre, İstanbul’daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açabiliyor. Bu süre yaklaşık 12 güne karşılık geliyor.

Megakentte bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisi de raporda yer alıyor.