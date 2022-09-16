Buca Belediyesi’nde en düşük maaş 11 bin 500 TL oldu

16 Eylül 2022 Cuma, 09:18

Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri, uzlaşma ile sonuçlandı. Yüksek enflasyon karşısında emekçisinin yanında olmak için kararlı duruşuyla süreci yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, en düşük işçi maaşının 11 bin 500 TL'ye yükseldiği duyurdu. Başkan Kılıç’a ilk teşekkür sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinden geldi.

Karar belediyede büyük bir coşku ve sevinçle karşılanırken, karara imza atan Başkan Kılıç, sonucun hayırlı olmasını diledi. Güncel ekonomik gelişmelere rağmen mali disiplini sağladıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, işçi ve emekçilerle el ele Buca için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.