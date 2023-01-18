Buca Kırıklar Mezarlık Alanı'na mezarlık yapılacak!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:32

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Kırıklar’da, “halkın talepleri gözardı edilerek bölgedeki okulun karşısına mezarlık yapıldığı” iddialarına karşı açıklama yaptı.

Söz konusu 16 dönümlük alan (677 parsel), tapu kayıtlarında, 1964 yılından beri ‘metruk mezarlık’ alanı olarak geçtiğini bildiren büyükşehir belediyesi yaptığı açıklamada “Ortasından geçen taşıt yolunun güney kısmında definler yer almaktadır. Okul alanının karşısında 1900'lü yılların başından kalma mezar taşlarının da bulunması, bu alanın da mezarlık olarak kullanıldığının kanıtıdır. Bu alana, 2014 yılına kadar defin de yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ”

Açıklamada kanundaki ilgili maddeler paylaşılırken, “3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi'nin 2. bendinde; “Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz” denilmektedir. Mezarlık vasfında olan bir taşınmazın başka bir amaçla (zorunlu olması durumunda sadece yol) kullanılması hukuken mümkün değildir” denildi.

ŞEHİT GÜLEÇ’İN ADI VERİLECEK

Tartışmaya konu mezarlık alanının 6360 Sayılı Yasa kapsamında Valilik Makamı’nca 2014 yılında belediyeye devredildiği bildirilen açıklamada, “Mevcut mezarlıktaki işgaller (ev, havuz, hobi bahçesi) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sonlandırılarak mezarlık alanı kaçak yapılardan temizlenmiştir. Alandaki ağaçlarınbakımı yapılmıştır. Ayrıca fidan dikilerek yeşil alan artırılacaktır. Köydeki şehidimizin anısını yaşatmak üzere, köy halkımızın talebi üzerine köy meydanına Şehit Mehmet Güleç ismi verilmiştir. Okula da şehidimizin adı verilecektir” ifadeleri kullanıldı.

BAKANLIKTAN ONAY BEKLENİYOR

İzmir’in kabristan ihtiyacı olduğu aktarılan açıklamada. Buca'daki mevcut mezarlıklarımız define kapanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimiz Menderes Görece Mezarlığı’na defnedilmektedir. Bu nedenle Buca Kırıklar Mezarlık Alanı’nda yaklaşık 8 dönümlük arazi define açılacaktır. Tüm bu süreçler, ilgili kanunlara ve kamu yararına uygun şekilde yürütülmektedir. Öte yandan kent genelinde yeni mezarlık alanlarının belediyemize tahsisi için de çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına yaptığımız tahsis başvurularının ivedilikle onayını bekliyoruz” denildi.