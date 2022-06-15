Buca'da yurttaşlardan ranta itiraz: AVM değil yeşil alan istiyoruz

15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:48

İzmir’de yıkılan Buca Cezaevi’nin arazisine AVM yapılmasına ve kamusal alanların ticarete açılmasına karşı çıkan sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar eylem düzenledi. Yıkılan cezaevi arazisinin önünde “AVM değil yeşil alan istiyoruz” pankartları açan ve yurttaşlara bildiriler dağıtan STK temsilcileri cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kullanılması için hükümete “Buca’ya sahip çıkın” diyerek çağrıda bulundu.

Yurttaşlar adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Sözcüsü Yılmaz Yıldız, “Son yıllarda kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri ve doğayı hedef alan politikaların mevzuat düzenlemelerinin, yasaların, yönetmeliklerin kamu yararından hızla uzaklaşırken, kamusal alanların rant projelerine konu edilerek kent toprağında bilime, ortak akla, aykırı müdahaleleri görmekteyiz. Şehirler sadece binaların olduğu yerler değildir. Ağaç ve yeşil alanlar da çağdaş şehirciliğin vazgeçilmez unsurudur. Dünyanın tüm güzel ve yaşanabilir şehirlerinde ağaç vardır, yeşil alan vardır. Yeşil alanlar beton yığınları içindeki vahalar gibidir, şehirlerin akciğerleridir. Buca zaten çarpık kentleşmeden nasibini fazlasıyla almış bir metropol ilçe olduğundan kalan nadir yaşam alanlarına sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu şehri betona, AVM’ye boğmadan korumalıyız. Her gördüğümüz boş alana saldırıp betonla doldurulmasına, beton cehennemi yaratılmasına izin veremeyiz. Buca Cezaevi’nin 80 bin metrekarelik alanı iştahları kabartmaktadır. İktidarlar geçicidir, kentler ise yüzlerce yıl yaşamaktadır. Sermayenin doğayı meta gibi gören sakat anlayışı Buca’da izin vermeyeceğiz. Buca Cezaevi’nin yeşil alan olarak özgürleşmesine izin verin. Yapılaşmaya açarak bir kent suçu işlemeyin. Buca Cezaevi’nin yerinin konut ve AVM olacak şekilde planlanması, Buca’ya ve İzmir’e geriye dönülmez, çok büyük zararlar verecektir. Buna hiçbir iktidarın hakkı yoktur. Kentleri yalnızca rant alanı olarak gören politikalar, kentleri daha da yaşanamaz hale getirecektir. Buca için bu tarihi olanağı rant uğruna sonsuza kadar yok etmeyin. Kentimizi griye boyayacak her türlü proje ile mücadele edeceğiz. Griye karşı yeşili, rant için dökülmüş betonlara karşı ağacı, ormanı, doğayı, ölüme karşı yaşamı savunacağız. Başta siyasi iktidar olmak üzere bütün siyasi aktörleri, yerel yönetimleri ve Bucalıları, kentlileri Buca’ya sahip çıkmaya, çağırıyoruz” diye konuştu.