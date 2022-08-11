Burhaniye Belediyesi'nden Zeytinli Rock Festivali'ne karşı alkolsüz alternatif etkinlik hazırlığı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 20:01

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 7. Zeytinli Rock Festivali’ni ‘kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması’ bahanesiyle yasakladı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR: FESTİVALİ İSTEMİYORUZ

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi, Eğitim Bir Sen Burhaniye Şubesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Burhaniye Şubesi Diyanet Sen Burhaniye Şubesi ve Türk Kızılay Burhaniye Şubesi ortak basın açıklamasıyla festivali hedef gösterip, yapılmasına karşı olduklarını duyurdu:

Bu yıl düzenlenecek olan güzel beldemizi çekirge sürüsü girmiş gibi darmadağın edecek ve ekonomik getirisi olacakmış yanlış algısı ile sözde ‘gençlerin özgürlüğü’ adı altında bütün kötülüklerin anası alkolün su gibi içildiği, her ne kadar festival alanına girişlerde aramaların sıkı yapıldığını bilsek de arama öncesi cadde ve sokaklarda envaiçeşit uyuşturucu-uyarıcı maddelerin satılıp kullanıldığı kuvvetle muhtemel olan festival alanı ve Burhaniye cadde-sokaklarında hiç örf adetle uyuşmayan milli duygu ve geleneklerimizde olmayan fuhşu alenileştiren, esnafa da belirgin bir getirisinin olmadığını düşündüğümüz Zeytinli Rock Festivali’nin beldemizde, ilçemizde, ilimizde yapılmasını istemiyoruz.

BİLET SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan bilet satışları ise internet üzerinden devam ediyor, festivalin yapılması için de görüşmeler sürüyor.

Burhaniye Belediyesi’nin içki içilmesine izin verilmeyecek alternatif etkinlik düzenlenmesi için de meclis toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi.

“İZİN ALINSA BİLE YETİŞMESİ ZOR”

Zeytinli Rock Festivali’ni organize eden yetkililer ise zamanın daraldığına dikkat çekti.

Festival yetkilisi tarafından “Burhaniye Belediyesi tarafından farklı bir yöntemle festivalin gerçekleşmesi için izin alınsa dahi yetişmez. Çünkü sadece sahnenin kurulumu bile dört gün sürüyor. 13 Ağustos’tan sonra verilecek izinle festivalin yetişmesinin mümkünatı yok” açıklaması yapıldı.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan da “Bütün gençlerimiz ve esnafımız bu çalışmayı bekliyordu. Birden festivalin yapılmayacağı haberiyle biz de şok olduk. Esnaf ve pazar ziyaretlerini sürekli sürdüren valimiz ve kaymakamımız halkın içindeler. Yine belediye başkanımız da bürokrasiyi iyi bilen birisi. Önümüzdeki hafta içine doğru festival için gereken izinlerin alınmasını esnafımız, gençlerimiz ve Burhaniye halkı olarak bekliyoruz” dedi.