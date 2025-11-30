Burhaniye'de sağanak yağış: Kanalizasyon hattında çökme meydana geldi

Burhaniye'de etkili olan sağanak yağışın ardından Ören Mahallesi'ndeki ana kanalizasyon kolektör hattında çökme meydana geldi. Onarım çalışmaları nedeniyle Ören–Öğretmenler Mahallesi bağlantı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Burhaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ören Mahallesi’nde bulunan ana taşıyıcı kanalizasyon kolektör hattında, boruların ekonomik ömrünü tamamlaması ve yoğun yağışlar nedeniyle oluşan basınç sonucu çökme meydana gelmiştir. 600 mm çapındaki beton büz hattında oluşan bu çöküntü, Ören bölgesinin atık sularını toplayan ana hattı etkilemektedir. Bu nedenle Ören Mahallesi Siteler Bulvarı’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ören Mahallesi Siteler Bulvarı ile Öğretmenler Mahallesi arasındaki bağlantı yolu, onarım bitene kadar geçici süreyle trafiğe kapatılmıştır" denildi.