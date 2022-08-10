Burhaniye Kaymakamlığı Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi
Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi.
Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi.
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’nin başvurusuna şu yanıtı verdi:
“İlgi dilekçeniz incelenmiş olup? Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 1721 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak? kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.”
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