Burhaniye'de festival zamanı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 11:00

Geçtiğimiz pandemi nedeniyle yapılamayan Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nin bu yıl 17. cisi düzenleniyor. 22 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve iki gün sürecek festivalde geleneksel kültürümüzün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Festival kapsamında ilk olarak “Yöresel Yemek Yarışması” yapılacak. Burhaniye’ye özgü lezzetler, geleneksel mirasın yaşatılması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıyan yarışma; zeytinyağlı yemekler, tatlılar ve börekler olarak 3 kategoride gerçekleşecek. Başvuruların devam ettiği ödüllü yarışma, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak kortej yürüyüşünün ardından açılış töreni ile yörenin değerli ürünü zeytinle ilgili tanıtımlar yapılırken, tarım ve zeytincilik konusunda uzman isimlerin katılacağı ve Reha Yurdakul Salonunda saat 16:00’da gerçekleşecek panelde de zeytin tarımının geleceği; ülkemiz ve bölgemize ekonomik katkısı konuşulacak. Saat 20.00’de Reha Yurdakul Salonunda Burhaniye Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri ile ilk gün programı sona erecek.

“DEVE GÜREŞİ MERAKLILARI ARENADA OLACAK”

Festivalin en önemli etkinliklerinden olan Geleneksel Deve Güreşleri ise 23 Ocak Pazar günü Burhaniye Güreş Arenasında yapılacak. Yaklaşık 200 yıllık bir kültürü olan ve yüzlerce meraklısının büyük bir heyecanla beklediği güreşler için ülkenin pek çok yerinden develer ve sahipleri binlerce güreşseverle bir araya gelecek. Festival çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Deveciler derneğiyle birlikte yapılacak güreşlerin yanısıra diğer etkiliklerle ilgili çalışmalarımız bitmek üzere, yine bir festival çoşkusunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.