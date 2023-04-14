Burhaniyeli Boşnaklar’dan Destici’ye sert tepki!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 08:54

Güncelleme: 14.04.2023 - 08:54

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, için ‘Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya’da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç’ Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun” ifadelerine gelen tepkiler sürüyor.

Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar, Mustafa Destici’ye sert tepki gösterdi.

SOYADI KANUNU HATIRLATMASI

"Mustafa Destici kendisini ne zannediyor?” diyen Eruzunlar, “Bu topraklar için Çanakkale ve Yemen’de, Kurtuluş Savaşı'nda onbinler canlarını hiçe sayarak savaşmışlar anavatanları için bir saniye bile düşünmeden canlarını veren bu asil millete utanmadan sıkılmadan Tito artığı diyemezsin. Kuvayi Milliye' nin kurucuları arasında yer alan bir topluma bu şekilde küşük düşürücü hakaret içeren sözleri söyleme hakkını nereden alıyorsunuz. Siyasi istikbaliniz ve çıkarlarınız için Boşnak olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın üzerinden Jusoviç soyadı üzerinden eleştirme hakkını nereden buluyorsunuz? Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçürülen bütün halkın soyisimleri burada farklıdır. Soyadı kanunu gereği herkes buradan bir soyisim almıştır” diye konuştu.

“CAHİLLİK VE AYMAZLIKTIR”

Destici’nin bir gün sonra başka bir kanalda aynı ırkçı sözleri tekrarladığını hatırlatan Süleyman Eruzunlar, “Söylediğinizin arkasında olduğunuzu söylemek kelimenin tam anlamıya cahillik ve aymazlıktır. Destici tarih bilgisinin zayıf olduğunu kanun bilgisinin zayıf olduğunu bu açıklama ile ispat etmiştir. Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçürülmüş olan bu onurlu halka Tito artığı diyemezsiniz. Başta TİP Genel Başkanı Erkan Baş (Jusoviş) olmak üzere bütün Boşnaklardan özür dilemeniz bekliyoruz, bu özürü yazılı açıklama olarak değil yine TV kanallarına söylemenizi bekliyoruz. Yoksa siyasi tarihin tozlu raflarında toplumlar arasına kin ve nefret tohumlarını eken bir siyasi olarak yerinizi alacaksınız" ifadelerini kullandı.