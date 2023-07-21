Büro emekçileri: Seçim ekonomisi maliyeti memur ve emekli zamlarının üstüne yıkıldı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:22

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:22

BES İzmir Şubesi üyeleri, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı önünde bir araya gelerek KDV, ÖTV, MTV gibi vergilerin artırılması ve harçlara yapılan zamları protesto etti. Üzerinde taleplerinin yazılı olduğu pankart açan sendika üyeleri adına basın açıklamasını BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okudu.

“İŞÇİ VE MEMURLARA YAPILAN SÖZDE ZAMLAR CEBİMİZE GİRMEDEN UÇUP GİTTİ”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına artık güven olmadığını ifade eden Mustafa Güven, “Siyasal iktidar seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurdu KDV ve MTV olmak üzere vergiler, harçlar fahiş rakamlarla arttırıldı. Seçim ekonomisi maliyeti memur ve emekli zamlarının üstüne yıkıldı. Bizlere vaat edilen zamlar kök maaş uygulaması ile TÜİK'in sahte enflasyon rakamları ile yok edilirken akaryakıta ve ÖTV zamları ile çiftçi, emekli batma noktasına geldi. Ülke olarak hepimiz batıyoruz. İşçi ve memurlara yapılan sözde zamlar yüzde 20’lik gelir vergisi dilimi nedeniyle daha cebimize girmeden yapılan zamlarla birlikte zaten uçup gitti” diye konuştu.

“ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINSIN”

Vergi adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini talep eden Güven, “Dolaylı ve gelir vergisiyle yapılan maaş artışlar başta akaryakıt dolmak üzere zamlar acilen geri alın deprem vergisiyle toplanan yardımlar depremzedelere dağıtılmalıdır. Vergi alınacaksa emekçiden değil teşvik verdiğiniz sermayeden servet vergisi almamız lazım. Gelir vergimiz yüzde ona düşürülsün. Yüzde onda halinde. Tüm eve giden yolculuk aşan temel ücret denilen maaş uygulamasından derhal vazgeçilmez sekiz gündür TL dahil olmak üzere. Bizlere özenen tüm ekibimize emekliliğe yansısın. Kurban oğlunuza yakışır bir emeklilik için en düşük emek maaşı yoksulluklarına yakın olarak belirlendi. Küçük esnafın kredi borçları kesti. Kriz nedeniyle bütçeden aykırı Türk milleti buna göre zaten bu anlamda emekçiler olarak anlıyoruz. Sivas kesimlerinin karar alma sürecine katıl Alt geçit. Demokrasi için üç bütçe talep ediyoruz. Acilen acil bir verginin önüne geçilmesini öneriyoruz. Bununla ilgili seni şu olmalıdır arkadaşlar. Fakirden alıp zengine vermeyiz. Çok kazanandan çok az kazanandan az istiyoruz” ifadelerini kullandı.