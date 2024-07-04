BÜRO-İŞ’ten ‘RANZA’ protestosu
Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ) tarafından TÜİK’in yayımladığı enflasyon verilerine ilişkin tepki gösterileceği açıklandı.
Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ) tarafından TÜİK’in yayımladığı enflasyon verilerine ilişkin tepki gösterileceği açıklandı. Yapılan açıklamada “Uydurulmuş enflasyon oranları ile milyonlarca memur ve emekliyi sefalete mahkum eden maaş artış zamlarını ve iktidar tarafından ilah edilen emeklilik yılında; emekliyi tatil süslemesi adı altında yurtlarda çok kişili ranzalı odalarda konaklamaya yönelik aldatmacayı” protesto edecekleri kaydedildi. Bu doğrultuda yarın saat 12.30’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Hizmet Binası (Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü) önünde “RANZA” temalı basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
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