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Bursa'da yangın: 4 dönüm alan zarar gördü

Bursa'da yangın: 4 dönüm alan zarar gördü

9.07.2026 16:29:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da yangın: 4 dönüm alan zarar gördü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın, zeytinliğe ve ormana sıçradı. 4 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, 1 saatte söndürüldü.
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Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir bağ evinin bahçesinde, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüyüp, zeytinliğe ve ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HORTUMLAR BİRBİRİNE EKLENDİ

Yangın noktasına araçlarla doğrudan ulaşım sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekipleri, hortumları birbirine ekleyerek alana ulaştırdıkları suyla alevlere müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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