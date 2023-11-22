Bursa'da 100 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da sahte içki üretip satan N.A. (69), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ele geçirilen sahte içkilerin değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi.
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde oturan N.A.'nın sahte içki imal edip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 40 litre etil alkol, 29 şişeye doldurulmuş 30 litre rakı, 5 şişe halinde 26 litre viski, 1,5 litre anason aroması, 42 adet boş şişe, 1 ruhsatsız tabanca, 113 adet tabanca fişeği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sahte içkilerin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?
- Irak'ın sıfır noktasında 'Trabzon hurması' hasadı
- 'Hangi yargı mensubuna ne vereceklerini planlıyorlar'
- Filiz Akın'dan kötü haber
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
- 29 Ekim'de öğrenciyi dışlayan öğretmen için karar
- Adnan Beker’den yanıt geldi
- Sosyal medyadan tepki yağdı!