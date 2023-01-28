Bursa'da aile katliamı! Polisin ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:56

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:56

Olay dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi İznik Gölü kenarındaki Çamlık tesislerinde meydana geldi. Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

"AMELE GÖRÜYORLAR"

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Adem Ergüner, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, "Ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL dediği öğrenildi. Adem Ergüner ifadesinde 175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından buyana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.