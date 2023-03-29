Bursa’da daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
Bursa’da hırsızlık yapan bir şahıs daire önündeki ayakkabıları çalarak yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, müstakil bir binaya giren hırsız, ev sahibine ait olan ayakkabıları giydi, ardından kendi ayakkabıları orada bırakarak hızlıca uzaklaştı.
Sabah işe gitmek için evden çıkan Cem Karabüber, kapının önünde kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gördü.
Güvenlik kameralarını inceleyen Karabüber, durumu kısa sürede anladı. Pişkin hırsızın bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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