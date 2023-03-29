Bursa’da daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı

Bursa’da hırsızlık yapan bir şahıs daire önündeki ayakkabıları çalarak yerine kendi ayakkabılarını bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:38
Bursa’da daire önündeki ayakkabıları çaldı, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
Abone Ol google-news

Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, müstakil bir binaya giren hırsız, ev sahibine ait olan ayakkabıları giydi, ardından kendi ayakkabıları orada bırakarak hızlıca uzaklaştı.

Sabah işe gitmek için evden çıkan Cem Karabüber, kapının önünde kendi ayakkabıları yerine başka ayakkabıları gördü.

Güvenlik kameralarını inceleyen Karabüber, durumu kısa sürede anladı. Pişkin hırsızın bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Bursa hırsız ayakkabı

İlgili Haberler

Anbean kaydedildi: Nişantaşı'nda 'mücevher' hırsızlığı

Anbean kaydedildi: Nişantaşı'nda 'mücevher' hırsızlığı
Deprem bölgesinde 400 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Deprem bölgesinde 400 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Şişli’de ilginç hırsızlık kamerada: Yaşlı hırsız mali defteri çalıp çikolata yedi

Şişli’de ilginç hırsızlık kamerada: Yaşlı hırsız mali defteri çalıp çikolata yedi

En Çok Okunan Haberler