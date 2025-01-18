Bursa'da dolandırıcılık operasyonu! Psikoloğu telefonla arayıp çağırdılar
Bursa İnegöl'de kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtan bir dolandırıcı, psikolog Sinan V.'yi kandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Sinan V., 300 bin TL değerindeki altın ve parayı dolandırıcılara teslim etmeden kurtarıldı.
Bursa'da bir dolandırıcı, banka hesaplarının başkasının eline geçtiğini söylediği psikoloğa, parası olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, parasının olmadığını söyleyen psikologdan, para veya ziynet eşyası bulmasını istedi.
Ailesinden yaklaşık 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp çantasına koyan psikolog, aracına binerek ilçe merkezine giderken, dolandırıcılık ihtimalini düşünen Sinan V.'nin ailesi ise polisi arayıp yardım istedi. Polisler, kendisine ulaşamadıkları psikoloğun aracını, bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde buldu.
Çevrede araştırma yapan ekipler, dolandırıcıların, 'Telefonunu kapatma. Sadece bizimle konuş. Gelen çağrılara bakma' dedikleri Sinan V.'yi, caddede beklerken gördü. Dolandırıcılar, Sinan V.'nin polisle konuştuğunu duyunca, telefonu kapattı. Sinan V., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisler, dolandırıcıların kimliğini araştırıyor.
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