Bursa'da köprünün demirlerini çaldılar

29 Mart 2022 Salı, 11:13

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 köye tek bağlantı yolu olan demir köprünün demirleri tek tek çalınmaya başlandı. İznik’e bağlı İnikli, Ömerli, Orhaniye ve Elbeyli mahallelerine bağlantı kuran köprünün demirlerinin eksildiğini gören vatandaş şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Vatandaşlardan Ali Karaman; demirlerin çalınmasına isyan ederek, "Hiç mi Allah’tan korkmadınız? Köprünün demirleri çalınmaya başlandı. Bunlar devletimizin yetim hakkıyla yapılıyor. Ya siz bunları nasıl çalarsınız. Köprünün demiri çalınır mı? Buradan devletin tüm yetkililerine sesleniyorum" dedi.



