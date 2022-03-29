Bursa'da köprünün demirlerini çaldılar
Bursa’da 4 köye giden yolda bulunan köprünün demirleri çalındı. Çiftçiler duruma tepki gösterdi.
Bursa’nın İznik ilçesinde 4 köye tek bağlantı yolu olan demir köprünün demirleri tek tek çalınmaya başlandı. İznik’e bağlı İnikli, Ömerli, Orhaniye ve Elbeyli mahallelerine bağlantı kuran köprünün demirlerinin eksildiğini gören vatandaş şaşkınlıklarını gizleyemedi.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Vatandaşlardan Ali Karaman; demirlerin çalınmasına isyan ederek, "Hiç mi Allah’tan korkmadınız? Köprünün demirleri çalınmaya başlandı. Bunlar devletimizin yetim hakkıyla yapılıyor. Ya siz bunları nasıl çalarsınız. Köprünün demiri çalınır mı? Buradan devletin tüm yetkililerine sesleniyorum" dedi.
İlgili Haberler
- SMA hastası İrem Nur'un bağış kumbarası çalındı: '1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken...'
- Ünlü şarkıcı Fedon’un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı
- ABD'li gezginin dünyayı dolaştığı bisikleti Antalya'da çalındı
Video Haberler
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- '5'li çeteye 200 milyon dolar aktarıldı'
- İzmir'de çirkin saldırı!
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Belçikalı kaleci lösemiye yenik düştü!
- Doha, konuklarına cazip gezi turları vadediyor
- Batarya ömrünü uzatmada yeni çağ
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Avrupa devlerinin Arda Güler savaşı!
- Valilikten 'sel' uyarısı
- Akdeniz ve Ege’de büyük tehlike!
- En büyük iletişim şirketlerinden biri hedef alındı
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- TÜSİAD Başkanı'ndan yoksulluk ve beyin göçü vurgusu