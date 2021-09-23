Bursa'da tarihi Ormancılık Müzesi'nin çatısında yangın
Bursa’da, 131 yıl önce yaptırılan ve bugün Ormancılık Müzesi ek hizmet binası olarak faaliyet gösteren Saatçi Köşkü’nün çatısında yangın çıktı. Alevler, yağmurun da etkisiyle itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi'nin Çekirge Caddesi üzerinde bulunan Ormancılık Müzesi ek binasında meydana geldi. Ormancılık Müzesi'nin ehşap ek binasının çatı kısmında, tadilat yapıldığı sırada çıkan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Müze çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saatlik söndürme çalışmasının ardından Ormancılık Müzesi'ne sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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