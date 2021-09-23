Bursa'da tarihi Ormancılık Müzesi'nin çatısında yangın

23 Eylül 2021 Perşembe, 17:21

Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi'nin Çekirge Caddesi üzerinde bulunan Ormancılık Müzesi ek binasında meydana geldi. Ormancılık Müzesi'nin ehşap ek binasının çatı kısmında, tadilat yapıldığı sırada çıkan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Müze çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saatlik söndürme çalışmasının ardından Ormancılık Müzesi'ne sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.