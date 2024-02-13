Bursa’ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da 15 gün süreliğine çalışmaya gelen inşaat işçisi yeni yapılan metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:49
Bursa’ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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Olay, merkez Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Özer (61) Kırıkkale’den 15 günlüğüne geçici olarak Bursa’ya geldi.

Özer, burada yeni yapılan metro inşaat alanında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı asansör boşluğuna düştü.

Eyüp Özer, kanlar içerisinde kalırken diğer işçiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Özer’i olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Özer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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