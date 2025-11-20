Bütçe görüşmeleri yüksek tansiyonla başladı: Tekin ile Ağbaba arasında 'Karne' gerginliği

Görüşmelerden önce CHP'li vekiller bakan Yusuf Tekin'e hazırladığı karneyi gösterdi.

Tekin karneye ilişkin olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya "Karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde doksan dokuzu yalan, yanlış" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ise "Böyle başlayamayız" diye araya girince Tekin, "Veli bey ile benim hukukum başka" ifadesini kullandı.

Ağbaba ise "Sayın Bakan, bakanlığı ben yönetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

TEKİN'İN KARNESİ

İşte Yusuf Tekin'e gösterilen karne: