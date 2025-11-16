Bütçede basın özgürlüğü eleştirileri karşılık bulamadı: ‘Eli sopalı düşünce özgürlüğü’

RTÜK’ün yeni göreve gelen başkanı Mehmet Daniş, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine katıldı. Muhalefet burada basın özgürlüğüne uygulanan baskıları anlattı. Görüşmelerde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK’ün verdiği cezalardaki çifte standarda dikkat çekti.

Bu yıl 14 Kasım’a kadar verilen cezaları sıralayan Bulut “Tam 52 ceza verilmiş, 67 milyon 500 bin lira ceza kesilmiş. Ceza kesilen kanallara baktığımızda, sadece muhalif kanallara verilmiş. Sözcü televizyonu 15 ceza, Tele-1 15 ceza almış. Ama artık Tele-1 bu cezalardan muaf hâle geldi çünkü penguen yayınlarına başladı. Halk TV 14 ceza aldı. NOW TV, Flash TV, Meltem TV 1 ceza almış.

Tüm bu idari cezalara bakıldığında, ilk 3 kanala 44 ceza verilmiş ve bu cezaların büyük çoğunluğu haber ve yorum programlarına istinaden verilmiş” dedi.

RTÜK’ün yeni bir ceza yöntemi geliştirdiğini de söyleyen Bulut “Genel Başkanımızın miting konuşmaları ceza unsurları olarak görülmüş. Tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz’ diyor. O zaman bu cezalar niye veriliyor?” sorusunu yöneltti.

‘RTÜK BÜTÇESİ DÜŞÜRÜLSÜN’

Bu cezalara karşılık 10 Kasım’da TRT’de yayınlanan bir programdan örnek gösteren Bulut “Alişan ile Hayata Gülümse programında horonlar eşliğinde halaylar çekiliyor. 10 Kasım resmî olarak millî yas ilan edildiği gündür. Merak ediyorum, ölen Suudi Kral olsaydı, Halk TV ve Sözcü TV bir eğlence programı yapsaydı, acaba ne tür bir ceza alırdı?” sorusunu yöneltti. DEM Partili Hakkı Saruhan Oluç da yeni RTÜK Başkanı’na seslenerek “RTÜK tarafsızlık vasfını birçok konuda yitirmiş vaziyette, bunun değişmesi gerekiyor” dedi.

DEM Parti bu kapsamda bütçe görüşmelerinin sonunda bir önerge vererek, “RTÜK’ün liyakatli, tarafsız ve etkin bir denetim organı olma vasfını yitirdiği” gerekçesiyle kurulun bütçesinin 20 milyon TL düşürülmesini önerdi. Ancak önerge reddedildi. DEM Parti ayrıca basın kuruluşlarının özgürce faaliyet göstermesi için RTÜK üyelerinin ve gazetecilik meslek örgütlerinin temsilcilerinin yönettiği 3 milyar TL’lik bir Basın Özgürlüğü Fonu kurulması için önerge verdi. Ancak bu önerge de reddedildi.