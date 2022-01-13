Büyük Menderes için 100 bin imza

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:33

100 bin imzaya ulaşılan kampanya sonrası inisiyatif, bir basın açıklaması yaparak Menderes Nehri’nin sorunlarını ve kampanya detaylarını açıkladı. İnisiyatif Sözcüsü Mustafa Çallıca, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz, pandemi koşullarında hastalıkla boğuşmaya devam etmekte, ekonomik kriz ise giderek büyümektedir. Bu durum doğal yaşam alanlarının savunulması, ekosistemin gördüğü zararlara karşı konulması gerekliliğini daha da elzem hale getirmektedir. Pandemi koşulları doğal yaşamın, doğanın dengelerinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Doğayı ve doğada var olan tüm canlıları/ekosistemi korumak bir zorunluluk halini almıştır. Büyük Menderes havzasındaki ekolojik yıkımlara ve doğa katliamlarına dikkat çekmek üzere yola çıkan biz çevre gönüllüleri bugün de ağacın, suyun, toprağın, doğal yaşamın sesi olmaya devam etmekteyiz."

“JEOTERMAL SANTRALLERİ, HAVZADAKİ EKOLOJİK YIKIMI HIZLANDIRMIŞTIR”

Sözcü Çallıca ekolojik tahribatla ilgili olarak da şöyle konuştu:

“Toprakların yanlış projelerle kentleşmeye, yapılaşmaya, sanayileşmeye, otoban yapılarına açılması tarımı felce uğratmış, sulak alanların azalması, kirlenmesi sonucunu doğurmuştur. Çayların ve derelerin üzerlerine gölet ve barajların kurulması, ormanların azalması, maden sahalarının korkunç bir şekilde yaygınlaştırılması, karbondioksit salınımı başta olmak üzere daha birçok kirliliğe neden olan jeotermal santralleri, havzadaki ekolojik yıkımı hızlandırmıştır."

KAMPANYA 2021 TEMMUZ’DA BAŞLAMIŞTI

Büyük Menderes Nehri için yapılan kampanyayla ilgili bilgi veren Çallıca şunları ekledi:

“Büyük Menderes Nehrinde ve havzasında oluşan bu tahribatı gündem yapabilmek, kamuoyunun dikkatini ve desteğini çekebilmek, yıkımın zararını yaşayan yerlerin ve kişilerin haklı sesini duyurabilmek için 2021 yılı Temmuz ayında bölge çapında bir imza kampanyası başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında havzada yer alan Aydın, Denizli, Uşak, Afyon/Dinar illerinde bir dizi etkinlikler planlamıştık. Bu etkinlikleri, havzada çevre mücadelesi veren diğer bileşenlerle birlikte ele aldık ve basın toplantıları, kirlilikle ilgili suç duyuruları, konserler, imza stantlarının açılması gibi etkinlikleri gerçekleştirdik. Ocak ayı sonunda kampanyamızı sona erdirip devamında bölgedeki illerin ortak heyetiyle konuyu TBMM’ne iletmeyi planlamıştık.

ÜNLÜ SANATÇILAR KAMPANYAYA VİDEOLARIYLA DESTEK VERDİ

Büyük Menderes havzasında yürüttüğümüz imza kampanyası ve diğer etkinlikler sırasında bize desteklerini bildiren sanatçı dostlarımız oldu. Yaşanmakta olan tüm kirlilik ve susuzluk sorununda duyarlı davranışlarıyla örnek tavır sergileyen sanatçı dostlarımız; Belkıs Akkale, Ercan Kesal, Tolga Sağ, Necati ve Saykolar, Cengiz Bozkurt, Bülent Emrah Parlar, Tolga Çandar, Ömür Gedik ve Ferhat Göçer'e içten teşekkür ve saygılarımızı iletiyoruz.”

Basın açıklamasının sonundan Büyük Menderes İnisiyatifi olarak Aydın, Afyon/Dinar, Denizli, Uşak bileşenleriyle birlikte “Havamıza, suyumuza, toprağımıza ve tüm canlı yaşamına sahip çıkma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz” denildi.