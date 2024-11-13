Cadde ortasında eski eşini bıçakla yaraladı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:18

Güncelleme: 13.11.2024 - 17:18

Gazipaşa Caddesi’nde Hüseyin Can Ş., eski eşi Elif E. ile yolda karşulaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Can Ş., yanındaki bıçakla Elif E.’yi karnından bıçakladı. Elif E.’nin ablası Ecem E. de engel olmaya çalışırken, kolundan yaralandı. Hüseyin Can Ş. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar çevredekiler yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralı abla-kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Can Ş. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.