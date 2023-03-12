Çadırlardaki logo skandalıyla gündeme gelmişti: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:22

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 09:22

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar bu gece yürürlüğe girdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 18 Şubat’ta Bursa Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedelere çadır üretmek için atölyeler kurulduğunu, metal aksamların bu okuldaki atölyelerde üretildiğini, kumaş malzemesinin ise Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölyesinde dikildiğini söylemişti. Özer’e göre AFAD standartlarında üretilen 410 adet afet çadırı, tırlara yüklenerek 22 Şubat’ta Bursa’dan deprem bölgesine gönderilmişti.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise 7 Mart’ta basın toplantısı düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın halka açıkça yalan söylediğini belirtmişti.

Toy’a göre söz konusu video yardımlaşma, üretkenlik ve teknik liselerin işlevseliğinin değil, ‘düzenbazlığın, fırsatçılığın ve vicdansızlığın’ filmiydi ve “Sadece bir algı oyunu ve senaryoya bağlı gösteriden ibaret”ti. Zira Özer’in Bursa’daki okullarda üretildiğini söylediği çadırlar aslında sırf üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logo yapıştırılması için Gaziantep’ten Bursa’ya getirtilmiş, işlemin ardından yeniden paketlenip deprem bölgesine gönderilmişti.

Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iki gün önce yayınladığı yazılı açıklamada iddia hakkında soruşturma başlatıldığı duyurmuştu.